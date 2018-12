Říkali mu Kazik. V Izraeli zemřel poslední muž, který zažil povstání ve varšavském ghettu

„Děkujeme za všechno, Kaziku. Slibujeme, že se budeme denně snažit o to, abychom si zasloužili přízvisko lidský,“ uvedl prezident Reuven Rivlin.

Rotem se narodil roku 1924 ve Varšavě; když nacisté obsadili Polsko, bylo mu 15 let. K odbojové organizaci v ghettu se připojil v roce 1942 a v jednom rozhovoru přiznal, že vzhledem k bojové síle nacistů tehdy pociťoval bezmoc. Do dubna 1943 v ghettu mnoho Židů zemřelo a další čekala deportace. Rotem se přidal k těm, kteří začali bojovat – navzdory vědomí, že se podle všeho rozhodují pro smrt.

Při sedmdesátém výročí povstání pak Rotem přiznal, že má o tomto rozhodnutí stále pochybnosti. „Dodnes přemýšlím o tom, zda jsme měli právo rozhodnout se zahájit povstání, a tolika lidem zkrátit život,“ řekl v roce 2013, kdy byl vyznamenán jedním z nejvyšších polských vyznamenání, Velkým křížem Řádu znovuzrození Polska.

Po konci války Rotem patřil mezi skupinu Židů, kteří se rozhodli otrávit tisíce nacistických pohlavárů. Detaily odhalily před dvěma lety odtajněné americké dokumenty. Plán na otrávení tisíců nacistů v zajateckém táboře nakonec selhal a skupina odešla do utajení. V roce 1947 pak Rotem odjel s rodiči a sestrou do tehdejší Palestiny. Do své smrti žil v Jeruzalémě.