Lotyšsko zveřejnilo seznam spolupracovníků KGB. Je mezi nimi bývalý premiér i kardinál

„Seznam spolupracovníků ukazuje, že KGB získávala kontakty ve všech profesních sférách a všech věkových skupinách,“ poznamenal lotyšský politolog Didzis Senbergs na zpravodajském portálu Pietiek.com.

Z archivních dokumentů vyplývá, že od roku 1953 do počátku 90. let naverbovala KGB v Lotyšsku kolem 24 tisíc spolupracovníků a agentů. „Předpokládá se, že nejcennější část archivu (lotyšské KGB) byla na začátku 90. let převezena do Moskvy,“ poznamenal server Newsru.com.

Lotyšsko chce ve zveřejňování podobných dokumentů pokračovat

Lotyšský národní archiv se ke zveřejnění dokumentů bývalé sovětské tajné policie KGB včetně kartotéky agentů a tajných spolupracovníků odhodlal na základě čtyři roky starého rozhodnutí parlamentu a navzdory varování skeptiků a pracovníků kontrarozvědky.

Úřady v předstihu upozornily, že dokumenty budou v originální podobě, tedy z velké části v ruštině, a navíc psané rukou. Zveřejněny měly být i údaje o osobách, které KGB plánovala zverbovat, jakož i seznam pracovníků lotyšské republikové odbočky sovětské KGB.