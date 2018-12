Sídlo KGB v Rize zůstává mementem hrůz sovětského režimu

Celkem strávila Lidija ve vazbě, věznicích a pracovních táborech 14 let. Poprvé ji sem přivedli v roce 1946, po krutém výslechu dostala tři roky vyhnanství za pomoc proti sovětským partyzánům. V roce 1970 šla na dva roky do vězení za volnomyšlenkářství a v roce 1983 musela opět na 3 roky do vyhnanství kvůli protisovětské propagandě.

Šestipatrový nájemní dům v centru Rigy si KGB vybrala po vpádu sovětských vojsk v červnu 1940. S anexí Lotyšska Sovětským svazem přišla účelová přestavba – vznikaly cely, výslechové místnosti, mučírny. Podle historiků tudy ročně prošlo na 300 lidí. „Nevíme, kolik tu zabili lidí. Ale našli jsme tu víc než 90 stop po kulkách, které pravděpodobně prošly lidskými těly. Předpokládáme, že tu zemřelo tak sto lidí. A to válka ještě ani nezačala,“ říká historik Rihards Petersons.

Lotyšsko vyhlásilo samostatnost v roce 1990. O rok později se Sovětský svaz rozpadl. Lidija by byla ráda, aby bylo v rohové budově se strašnou minulostí muzeum - memento hrůz sovětského režimu. Zatím je ale připomíná jen nenápadná plaketa, na které se píše: „Během sovětské okupace Státní bezpečnostní agentura/KGB v této budově věznila, mučila, zabíjela a morálně ponižovala své oběti.“ Vláda ale nemá na rekonstrukci peníze. Dům tak pomalu chátrá, stejně jako vzpomínky na sovětskou okupaci.