Hackeři pronikli ke zprávám unijních diplomatů. Dozvěděli se i o obavách EU z Trumpova chování

Hackerům se tři roky dařilo získávat informace z diplomatické komunikace Evropské unie. Informoval o tom list The New York Times. Z tisíců diplomatických zpráv, takzvaných kabelogramů, podle něj hackeři zjistili mimo jiné to, jaké má EU obavy z nepředvídatelného chování amerického prezidenta Donalda Trumpa, jaké má problémy při jednání s Ruskem a Čínou či jaký má strach z obnovení íránského jaderného programu. List Süddeutsche Zeitung zase varoval před čínskými kybernetickými útoky na strojírenské společnosti.