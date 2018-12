Bourání mostu v Janově se kvůli soudu odkládá. Testy ukázaly, že lana korodovala

Od srpna úřady pustily obyvatele domů pod janovským mostem podívat se na místo jejich bydliště jen třikrát. Celkem 250 rodin čeká na to, jestli se zbytkem mostu půjde k zemi i jejich byt. „Cítím zlobu a bolest. Jsem opravdu smutná, když si vzpomenu, jak jsem ten dům měla ráda,“ stěžuje si evakuovaná obyvatelka Iris Bonacciová.

Testy prvních vzorků ve švýcarské laboratoři ukázaly, že lana v mnoha částech mostu rychleji zkorodovala, protože neměla potřebnou krycí vrstvu. Podle vyšetřovatelů museli provozovatel a správce dálnice o havarijním stavu viaduktu vědět.

Odborníci proto požadují víc času, aby mohli prověřit zbytek díla a označit viníky srpnové tragédie. Zatímco pozůstalí tlačí na jejich co nejrychlejší potrestání, obyvatelé Janova požadují co nejdřív náhradu důležité dopravní tepny. „Pořád věříme, že začneme stavět nový most ještě v březnu,“ prohlásil místostarosta Janova Stefano Balleari.

Politici opakují, že nová spojnice bude hotová do příštích Vánoc, pokud se podaří zničený most rozebrat do čtvrt roku. Povolení k demolici východní části ovšem soud vydá nejdřív 8. února.