PŘÍMÝ PŘENOS: Washington se loučí s exprezidentem Georgem Bushem starším

Po přibližně devadesátiminutovém obřadu bude rakev s Bushovými pozůstatky převezena na Andrewsovu leteckou základnu, odkud po krátkém rozloučení zamíří zpět do Bushova domovského Houstonu.

Tam bude vystavena v episkopálním kostele svatého Martina do čtvrtečního převozu do College Station, kde bude prezident uložen do hrobky na pozemku Bushovy knihovny vedle své letos zesnulé manželky Barbary.

Veřejnost se s Bushem starším loučila v rotundě Kapitolu

Od pondělí byla rakev s Bushovým tělem vystavena v rotundě Kapitolu, kam ji zahalenou do americké vlajky vynesla čestná stráž. Čest Bushově památce sem přišel vzdát současný prezident s první dámou. Donald Trump u rakve dlouze zasalutoval a Melania Trumpová si položila ruku na srdce.