Izrael si podrží plnou bezpečnostní kontrolu nad Západním břehem Jordánu, řekl ČT Netanjahu

„Nebudu nikoho vytrhávat z jeho domovů. Ta celá myšlenka, že pro dosažení míru by se mělo provádět ono sociální inženýrství a vysídlit Izraelce? Pokud by se to činilo Palestincům, lidé by okamžitě protestovali, že se to tak nemá dělat. Nemělo by se to dělat tady ani tam,“ odpověděl Netanjahu na otázku ČT, zda podpoří nějakou anexi nebo rozšíření izraelské jurisdikce na území Západního břehu Jordánu.

„Musíme najít způsob, jak žít pohromadě. Jediným způsobem, jak žít dohromady, je, pokud bezpečnostní kontrola západně od řeky Jordán zůstane v izraelských rukou,“ dodal izraelský premiér.

Západní břeh Jordánu, neboli Judea a Samaří, má rozlohu asi jako Moravskoslezský kraj, tedy jen pár tisíc kilometrů čtverečních. Kromě více než dvou milionů Palestinců tam žije i skoro půl milionu Izraelců. Palestinci mají ve svých městech a vesnicích autonomii, ale jejich území je rozdrobeno do desítek nespojitých enkláv, mezi nimiž jsou četné židovské osady.