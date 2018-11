Merkelová se vyslovila pro vznik armády EU

Poznamenala, že by Evropané „měli pracovat na vizi“ skutečné evropské armády, která by ale neměla být konkurencí NATO. Zmínila se i o nutnosti společné politiky vývozu zbraní. Následně Merkelová hovořila o tom, že by se Evropa měla soustředit také na inovace, aby byla ve světovém měřítku konkurenceschopná.

Německá kancléřka Angela Merkelová se v druhé části svého úterního projevu ve Štrasburku soustředila na otázku společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. „Jen jednotná Evropa může být vyslyšena na mezinárodních fórech, my jako Evropané musíme vzít svůj osud do vlastních rukou, pokud chceme přežít jako společenství,“ řekla.

Zdůraznila, že právě solidarita založená na toleranci je předpoklad jakéhokoli fungujícího společenství. Poznamenala, že solidarita je důležitou součástí evropských smluv. „Občané EU v těžkých dobách nejsou ponecháni na holičkách,“ řekla Merkelová a zmínila se o vzájemné pomoci mezi členskými státy při teroristických útocích, přírodních katastrofách či v úsilí v boji proti nezaměstnanosti.

Za další důležitý pilíř fungování EU kancléřka označila zodpovědnost za společnost. „Evropa může fungovat jen tehdy, když všude platí stejné právo,“ řekla a doplnila, že kdo podkopává právní stát, ohrožuje Evropu jako celek.

Poznamenala, že nezodpovědnost může poškodit stabilitu eura a že zpochybňování lidských práv může oslabit důvěryhodnost zahraniční politiky EU. V kancléřčině projevu zazněla i sebekritická slova: „Německo se ne vždy chovalo dobře v očích všech. V roce 2015 nám dlouho trvalo, než jsme pochopili, že migrace je úkol celoevropský.“

Merkelová také zdůraznila, že hájení vlastních zájmů v dobré víře není v rozporu se zájmy celku; jako příklady uvedla pomoc Africe či ochranu životního prostředí.

Merkelová stále patří mezi oblíbené německé politiky

Merkelová je lídrem dvanácté členské země EU, který se zapojil do cyklu debat s europoslanci o budoucnosti Evropy. V čele německé vlády stojí kancléřka už 13 let. Déle kabinet v poválečných dějinách Německa vedli jen první kancléř Konrad Adenauer (14 let) a kancléř znovusjednocení Helmut Kohl (16 let).