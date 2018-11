Vítr pokácel na severu Itálie tolik stromů, co lesníci za tři roky. Situace je kritická i na jihu země

Úřad civilní ochrany označuje to, co nyní Itálie prožívá, za nejsložitější situaci za posledních 60 let. Už proto, že bouře a lijáky zasáhly během několika dní regiony na severu i na jihu.

V kraji Belluno v Benátsku smetla bouře tisíce stromů a ty teď pokrývají hladinu tamní vodní nádrže. Vítr o rychlosti 190 kilometrů v hodině pokácel v Dolomitech během desítek minut tolik dřeva, kolik se vytěží za tři roky – asi půldruhého milionu kubíků. „Jako kdyby do obilného pole vjel kombajn. Uděláte si obrázek o síle přírody,“ komentoval situaci jeden z tamních hasičů.