Několik desítek syrských sirotků nás nemůže ohrozit, řekl slovenský premiér Pellegrini

Slovenský premiér Peter Pellegrini (SMER-SD) řekl, že Slovensko by mohlo přijmout několik desítek syrských sirotků. V pátečním rozhovoru s agenturou Reuters prohlásil, že jeho země je dostatečně bohatá na to, aby se dokázala postarat o „deset, dvacet nebo třicet dětí“, které jsou v současné době umístěny v uprchlickém táboře v Řecku. Slovenskou ekonomiku, společnost ani kulturu by to podle něj neohrozilo.