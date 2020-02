Slovinské volby vyhrál obdivovatel Orbána Janša, koalici bude sestavovat složitě

Pahor řekl, že není povinen dát mandát vítězi voleb, nicméně to udělá, protože pevně věří v demokracii. Zdůraznil, že přestože se mu výsledek nedělního hlasování voličů nelíbí, měl by být respektován.

Předčasné volby vyhrála silně protiimigrační SDS ziskem více než čtvrtiny hlasů a v 90členném zákonodárném sboru obsadí 25 křesel. Ve Státním shromáždění ale zasednou zástupci devíti politických stran, a síly v něm tudíž budou velmi rozdrobené a vytvoření vlády pro každého nesnadné.

Janšovi demokraté by do koalice potřebovali přinejmenším dva partnery; to ovšem za předpokladu, že by jimi byly strany na dalších dvou místech. To je však velmi nepravděpodobné, protože obě spolupráci s SDS předem vyloučily.

Šéf druhé nejsilnější strany Šarec to zdůvodnil tím, že šéf SDS „rozséval strach z migrantů“ a v kampani si nechal pomoci od maďarského premiéra Viktora Orbána.