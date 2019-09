Obří rozměry kauzy Panama Papers: Daním se vyhnuli i Porošenko, Messi nebo Almodóvar

„Putin se nikdy nezapletl (do skandálů). Je to nesmysl,“ prohlásil šéf největší ruské státní banky VTB Andrej Kostin. „Nikdo nedokázal, že by Putin s tím měl co do činění, jeho jméno tam nefiguruje. Putinovi přátelé podnikají, ale co je na tom špatného?“ dodal a popřel, že by VTB přes svou kyperskou dceru financovala Putinovy přátele. Kreml přitom s týdenním předstihem varoval, že se proti Putinovi chystá informační útok. Prý půjde o pokus o diskreditaci před příštími prezidentskými volbami v roce 2018.

Putinův mluvčí pak vyjádřil podezření, že jde také o snahu zastínit úspěchy ruských sil v Sýrii, kde pomohly vládním jednotkám k obratu ve válce a k dobytí Palmýry.

Informace vyvolala reakci i v ruském tisku. „Hlavní novinka zní, že jeden z Putinových přátel, hudebník Sergej Roldugin figuroval v řetězci společností spjatých s bankou Rossija…, ale přímé potvrzení korupčních transakcí se ani v případě Ruska, ani Ukrajiny najít nepodařilo,“ napsal ruský list Kommersant. „Našel se další milionář – přítel Vladimira Putina,“ píše liberální list Vedomosti. Poznamenal, že ačkoliv Putin bezmála pět let vyzývá ruský byznys k odchodu z daňových rájů, ty se stále těší veliké oblibě, a to i u přítele z Putinova mládí a kmotra Putinovy starší dcery Roldugina.