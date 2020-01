Kulturní dědictví za třetinu miliardy: Německo koupilo Humboldtovy deníky

Spousta lidí si myslela, že v Jižní Americe zahynul nebo že ho někdo zavraždil, ale on se najednou objevil v New Yorku, kde mu připravili pompézní přivítání, říká Jutta Weberová z Berlínské státní knihovny.

Von Humboldt byl zakladatelem řady nových vědních oborů, například klimatologie. Podnikl dvě velké výzkumné výpravy. První absolvoval v letech 1799 až 1804 právě do Latinské Ameriky, druhou v roce 1829 do nejvýchodnějších oblastí Ruska. Během těchto expedic zkoumal veškerou živou a neživou přírodu, sbíral údaje a pečlivě si zakresloval a evidoval všechno, co spatřil, slyšel nebo co mu vyprávěli. Jeho stěžejním dílem je pětisvazkový Kosmos, ve kterém shrnul celý materiální svět od kosmického prostoru a hvězd až po mechy obrůstající žulovou skálu.