Čeští dobrovolníci včetně velvyslankyně pomáhají v Izraeli na farmě se sklizní rajčat

České velvyslanectví zajistilo brigádníky s diplomatickým pasem. „Je nás tady z ambasády jedenáct a přijeli jsme pomoct při sklizni rajčat,“ přiblížila česká velvyslankyně Veronika Kuchyňová Šmigolová. „Zaškolování proběhlo velmi v pohodě,“ dodává s úsměvem.

České dobrovolníky na farmu nasměroval Amnon Danzig. Žije na severu Izraele v kibucu Sarid, který před sto lety založili Židé z Československa. Po teroristických útocích odjel pomáhat do vesnic na jihu.

„Je to tady náročná manuální práce, která mi připomíná doby, kdy jsem byl dvacátníkem. Publikoval jsem to na sociálních sítích. A paní velvyslankyně to viděla a řekla: Hm, já bych chtěla také přijet,“ vysvětluje Danzig.

Problémy zemědělských vesnic

Není to jen zdvořilostní, formální akce. Izraelské zemědělství má velký problém. Vesnice u hranic s Gazou jsou napůl vylidněné.

Všechny zemědělské vesnice v Izraeli teď řeší podobné otázky. Jak hospodařit v čase války? Zahraniční pracovníci, především z Thajska, z velké části odjeli domů.