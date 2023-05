V Polsku našli trosky zřejmě ruské rakety. Ministr obrany viní armádu, že ho o incidentu neinformovala

Blaszczak ujistil, že když se polská armáda dozvěděla o možné raketě, pracovala ve stavu zvýšené pohotovosti a do vzduchu vzlétla polská i americká vojenská letadla.

V čele velitelství pro operace stojí od roku 2018 generál Tomasz Piotrowski, který je přímo podřízený náčelníkovi generálního štábu. V prohlášení, které se přímo nevztahovalo k Blaszczakovým výrokům, Piotrowski vyzval Poláky, aby zůstali jednotní tváří v tvář hrozbě ze strany Ruska. „Apeluji na rozum a vážení emocí, abychom nekrmili ambiciózního a agresivního nepřítele, abychom se nenechali rozdělovat do skupin, aby nikdy více nenastaly situace, které nepříteli pomohou a nám ublíží,“ uvedl podle webu Dziennik.

Blaszczak ve čtvrtek řekl, že vyšetřování, které nařídil po nálezu objektu, ukázalo, že polské bezpečnostní složky v prosinci při pátrání po něm chybovaly. Hledali ho jen policisté, vojáci se do pátrání nezapojili. Vrtulník se ho účastnil jediný den a hledání 19. prosince skončilo.

Rozhlasová stanice RMF FM bez uvedení zdroje informovala, že polské bezpečnostní složky zaregistrovaly, že do polského vzdušného prostoru pronikl z Běloruska jistý objekt, který se jim ale ztratil.

Opozice chce stíhat ministra obrany

Prezident Andrzej Duda prohlásil, že incident podle jeho názoru nepředstavoval vážné ohrožení. „Mnoho nasvědčuje tomu, že by skutečně mohlo jít o pád rakety. Nedošlo k žádnému výbuchu, ve skutečnosti to nepředstavovalo žádnou vážnou hrozbu pro bezpečnost Polska a to je pro mě jako prezidenta nejdůležitější,“ řekl polskému rozhlasu.

Opozice nicméně kritizuje ministra obrany. Občanská koalice (KO), hlavní opoziční uskupení, v pátek uvedla, že Blaszczak by měl kvůli incidentu s raketou čelit trestnímu stíhání za zanedbání povinnosti. „Podáme státnímu zastupitelství oznámení o možném trestném činu, kterého se ministr Blaszczak dopustil v souvislosti s neplněním svých povinností,“ prohlásil podle agentury Reuters Cezary Tomczyk z opoziční centristické strany Občanská platforma.

Nález v lese nedaleko Bydhoště vyvolal velkou pozornost zřejmě i proto, že na východě země loni v listopadu nedopatřením dopadla podle všeho raketa ukrajinské protiletecké obrany. Dva Poláci tehdy přišli o život. Národní bezpečnost je v Polsku klíčovou otázkou před podzimními parlamentními volbami.