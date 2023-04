Čína došla tak jako my k závěru, že dnes je na Ukrajině čas zbraní, myslí si Macron

„Myslím si, že Čína došla ke stejnému závěru jako my, a sice, že dnes je čas zbraní,“ řekl deníku o konfliktu na Ukrajině francouzský prezident. „Není čas jednání, ačkoli se připravují a je potřeba vytyčit k nim trasu,“ dodal Macron.

Podle něj je cílem dialogu s Pekingem posílit shodu v některých oblastech, například v dodržování Charty OSN a práv dětí, ve vůli dosáhnout dlouhodobého míru či odmítnutí použití jaderných zbraní na Ukrajině. „Je to teď na Číně, aby vyvodila důsledky ze skutečnosti, že (ruský) prezident (Vladimir) Putin rozmístil jaderné zbraně v Bělorusku jen pár dní poté, co se zavázal, že to neudělá,“ uvedl Macron.

Otázka Tchaj-wanu

Co se týče Tchaj-wanu, tak podle Macrona není v zájmu evropských států, aby se krize prohloubila. „Nejhorší by bylo si myslet, že my, Evropané, bychom měli jen následovat jiné a přizpůsobit se americkému tempu a přehnané reakci Číny,“ řekl deníku Macron, podle kterého se Evropané musí v zahraniční politice „vzbudit“. „Naší prioritou není přizpůsobovat se agendě jiných ve všech částech světa,“ řekl.

Macron znovu vyzval evropské státy k posílení „strategické autonomie“ kontinentu v obraně, v přístupu k moderním technologiím či v energetice, aby Evropa v těchto oblastech nezávisela na USA či Číně. Jedná se o Macronovo dlouhodobé téma. „Nechceme být závislí na ostatních v kritických oblastech,“ uvedl francouzský prezident, podle kterého si evropské státy tuto potřebu čím dál více uvědomují.

Macron a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ve čtvrtek v Pekingu jednali s čínským prezidentem. Podle dřívějších informací Macron při schůzce vyjádřil přesvědčení, že Čína dokáže Rusko „přivést k rozumu“ ohledně války na Ukrajině a přiměje zainteresované strany zasednout k jednacímu stolu. S čínským prezidentem se také shodli, že jaderné zbraně musí zůstat mimo konflikt na Ukrajině, uvedl Macron po jednání v Pekingu.