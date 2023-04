Péči o uprchlíky bez dočasné ochrany nemocnicím nikdo neproplatí

Jan Doucha ve svých sanitkách přivezl do Česka přes 450 ukrajinských uprchlíků. Část z nich v těžkém stavu. Naráží ale údajně na problém, kdy někteří úředníci odmítají těmto pacientům udělit dočasnou ochranu, a to i přes to, že má Doucha jejich plnou moc. „Nechtějí tyto plné moci uznávat a ty pacienty tady přihlásit a získat pro ně jak dočasnou ochranu, tak zdravotní pojištění,“ podotkl.

To je problém i pro nemocnice. Hrozí jim, že pojišťovny péči nezaplatí. „Pokud pacient nemá udělený status dočasné ochrany, pak jde veškerá péče na vrub nemocnice,“ potvrzuje mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Udělit takovou ochranu musí odbor azylové a migrační politiky. Ten spadá pod ministerstvo vnitra. „Žádost o udělení dočasné ochrany zákon předepisuje podat osobně, od této povinnosti může být podle zákona v odůvodněných případech upuštěno. Odůvodněným případem jsou pochopitelně cizinci umístění v některém ze zdravotnických zařízení,“ sdělil Ondřej Krátoška z resortního odboru komunikace.

„Pokud je to pacient, který vyžaduje neodkladnou péči, tak mu ji nemocnice poskytnout musí,“ podotkla Semrádová.

Pokud je ovšem pacient v těžkém, ale stabilizovaném stavu, dobrovolníci se dostávají do problémů. Nemocnice ho přijmout nemusí a úředník nemá právo posoudit jeho zdravotní stav. „Ne, taková povinnost není. Odbor azylové a migrační politiky nemůže posuzovat zdravotní stav osob,“ uvedl Krátoška. Pacient – uprchlík se v takovou chvíli stává bezprizorním.