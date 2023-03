Avdijivka mizí z povrchu zemského. Může se stát „druhým Bachmutem“, připustili Ukrajinci

Až čtrnáct raket denně dopadne do Avdijivky, města koksáren o 29 kilometrech čtverečních na frontové linii v Doněcké oblasti. Kromě toho na ni míří i ruské granáty a letecky shazované bomby. Obytné čtvrti jsou zavalené ruinami rozstřílených domů, ulice zablokované vraky vozidel a zasypané sutinami, ze kterých trčí kusy nevybuchlé munice. Je téměř nemožné po nich projet autem.

„Sedí a zírají do prázdna“

Pravidelně za nimi chodí dvojice policistů, která se je, často marně, snaží přesvědčit k evakuaci. Kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci radnice rozhodla o stažení svých pracovníků a v úterý oznámila zákaz vstupu dobrovolníků a novinářů do města.

Těsně předtím Avdijivku navštívili reportéři listu The New York Times. „Zbývající obyvatelé žijí ve vlhkých, svíčkami osvětlených sklepích pod paneláky ze sovětské éry, prosycených dusivým zápachem, kde si zřídili postele, provizorní kuchyně, knihovny a malé pravoslavné svatyňky,“ popsali.

K rozhodnutí zůstat dospěli z různých důvodů. Někteří tvrdí, že jsou příliš nemocní, jiní říkají, že jsou na přestěhování příliš chudí. „Další se zdají být po měsících ostřelování psychicky paralyzováni. Mnozí jen sedí na postelích a zírají do prázdna,“ napsali novináři The New York Times.