„Odvaha je nakažlivá.“ Osobností roku časopisu Time je Zelenskyj

„Rusové zničili infrastrukturu města, které zůstalo bez vody, elektřiny a tepla. Jeho předměstí bylo poseto minami. Vládní budovy byly obehnány dráty. Na dálnici do Chersonu výbuch zničil most a učinil ho neprůjezdným. Při útěku byli Rusové také podezíráni, že za sebou nechávají agenty a sabotéry, kteří by se mohli pokusit přepadnout prezidentský konvoj, zavraždit Zelenského nebo ho vzít jako rukojmí,“ popsal časopis situaci v městě.

Prezident s telefonem bojuje v informační válce

Podle časopisu Zelenskyj exceluje v informační válce. Vstupem do města, které ruský vůdce Vladimir Putin jen nedlouho předtím nezákonně připojil k Rusku, Zelenskyj „udělal díru do příběhů o dobytí a imperiální slávě, kterými ruští propagandisté už měsíce ospravedlňovali válku“. Jeho návštěva Chersonu zároveň posílila vůli Ukrajinců pokračovat v bojích i přes zimu, napsal Time.

Zatímco většina lidí v okolí prezidenta je vybavená útočnými puškami, Zelenského hlavní zbraní je jeho telefon. Jeho prostřednictvím oslovuje národ i celý svět – jeho noční projevy na sociálních sítích a hovory se zahraničními spojenci jsou podle Time stejně rozhodující jako počet tanků v ukrajinské armádě.