Díry v budovách, mrtvoly na cestách. Vesnice Buzova je dalším dějištěm válečné tragédie

V kanalizační jímce vedle čerpací stanice u dálnice nedaleko vsi Buzova jsou stopy krve. Dole ve vodě leží těla dvou ukrajinských mužů se střelnými ranami. „Byli to místní domobranci, kteří se podíleli na obraně v první fázi války. Bránili naši školu a celou obec,“ říká Serhij Charytončyk, obyvatel vesnice Buzova. Každý den jímka přináší další nálezy, přímo u benzinové stanice totiž operovaly ruské tanky.

„Olega Tkačuka jsme pohřbili. Nebyl ještě ženatý, byl to náš soused, vysoký kluk. Můj bože! Jeho dům spálili, všechno shořelo. Našli ho bez hlavy,“ říká obyvatelka vesnice Buzova Nadiya. „První den války, 24. února, zemřel syn mých známých. Měl schůzku s dívkou v nedaleké vesnici a já přesně nevím, jak se to odehrálo, ale jeho auto vybuchlo a on zahynul,“ líčí další z obyvatelek vesnice Natalija.

Místní škola zažila ostřelování z ruských tanků, v jejím sklepení se přitom ukrývalo 156 žen a dětí. Betonový kryt naštěstí vydržel, škola je ale zničena. Škody utrpěla i zdejší zdravotní klinika. Trosky budovy školy si obhlíží bývalý žák Bohdan Pyljavskyj a smutně vzpomíná. „Jsou to ty nejhorší pocity, jaké můžou být. Chodil jsem sem jedenáct let. Mám na tu školu vřelé a dobré vzpomínky. A teď se bude muset znovu postavit,“ říká.

Vesnice má strategicky významnou polohu

Vesnice zčásti doplatila na svou polohu. Leží totiž na frekventované a strategicky významné dálnici spojující Kyjev a Žytomyr. Právě o ni Rusové stáli a chtěli od západu odříznout hlavní město Ukrajiny. To se jim dočasně podařilo.

„Skoro měsíc nefungovalo spojení mezi Žytomyrem a Kyjevem. Šlo o tento čtyřicetikilometrový úsek z Kyjeva a částečně až sem k Makarivu, který ostřelovali a v některým lokalitách plně ovládli ruští okupanti,“ řekl mluvčí ukrajinské armády pro Kyjevskou oblast Dmytro Kulibaba.