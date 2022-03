Rusko se může změnit ve skanzen připomínající dobu před pádem Sovětského svazu, míní ekonom

Martin ze svazu průmyslu: Odchod firem bude mít přímý vliv na HDP

Jak Janíčko, tak také Martin ze Svazu průmyslu a dopravy ČR připomněli, že Rusko bylo schopné už po sankcích po roce 2014 výpadky částečně nahradit.

„Byť to byl počáteční šok pro tamní hospodářství, tak z dlouhodobého hlediska se ruská ekonomika z těchto sankcí relativně dobře otřepala. Některé technologie nahradila technologiemi z Číny či Indie a začala věnovat větší důraz na vyvíjení vlastních technologií,“ uvedl Martin.

Současné sankce ale podle něj budou znamenat citelnou ztrátu. „Dopady sankcí už Rusko bolí, odchod západních firem bude mít přímý vliv na ruský HDP, očekává se pokles někde mezi osmi až dvaceti procenty HDP,“ dodal Martin.

Ekonomické „jaderné tlačítko“? Omezení dodávek ruského plynu

Současné západní sankce nicméně nepřipraví Kreml o peníze na vedení války, míní Janíčko. „Ruský státní rozpočet se vždy holedbal tím, že musí mít určitou výši ceny ropy, aby byl vyrovnaný, a to mu pomáhalo k tomu, že má rezervy. Centrální banka (také) má určité rezervy, které ještě může rozpouštět. Krátkodobě si myslím, že sankce nepomůžou k zastavení války, ale ukážou Vladimiru Putinovi, že ta válka je drahá, a odradí ho od případného dalšího vedení války ve střednědobém horizontu.“

Za „drakonické“ označil zmrazení měnových rezerv ruské centrální banky, ale připustil, že Moskva má dostatečné rezervy ve zlatě či čínské měně, a proto ji ani toto opatření v krátkodobém horizontu několika týdnů od války zřejmě neodradí.

Podle Janíčka je těžké říct, co by mohlo být ekonomickým „jaderným tlačítkem“, které by Rusko připravilo o peníze na vedení války. „Rusko je sice otevřené mezinárodnímu obchodu, ale není zas až tak otevřené. (Je to) něco jako třeba Spojené státy – má spoustu vlastní výroby, a navíc bohužel vyváží suroviny, které evropské země, a do jisté míry i Čína, Indie a možná i Spojené státy – byť tam se to omezuje – potřebují,“ uvedl s odkazem na ropu a plyn.

„Pokud bychom výrazně omezili spotřebu plynu a ropy z ruských zdrojů, tak si myslím, že to je to pomyslné jaderné tlačítko. Ale myslím si, že to není momentálně na pořadu dne. A pokud by se to stalo v krátkodobém horizontu, tak se obávám, že třeba němečtí nízkopříjmoví či středněpříjmoví spotřebitelé by to hrozně odnesli, a to si samozřejmě Německo momentálně uvědomuje,“ uzavřel Janíčko.

Hosté 90′ ČT24 mluvili mimo jiné také o tom, co by znamenala případná ruská neschopnost splácet dluhy či jaké dopady má na české firmy rozhodnutí odejít z Ruska. Celý pořad je ve videu v úvodu článku.