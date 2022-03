Budeme připraveni i na statisíce uprchlíků, řekl slovenský premiér Heger

přehrát video Události, komentáře - Eduard Heger o uprchlících a pomoci Zdroj: ČT24

„Jednáme o posilnění hranice, protože se připravujeme na mnohem větší vlnu. Spolupráce probíhá v tuhle chvíli, máme kolegy z České republiky, přijdou i z české armády,“ řekl Heger ve vysílání. Současná situace podle něj ukazuje velkou jednotu a soudržnost všech členských států Evropské unie, mluvil o takovém spojenectví v rámci NATO. „Jsem velmi rád, že všichni jasně chápeme a vidíme, o jak brutální agresi jde na území Ukrajiny způsobenou Vladimirem Putinem a jeho vojskem,“ podotkl. Slovensko podle Hegera musí být schopné poskytnout komfort lidem, kteří teď utíkají před válkou a zažívají nesmírně tragické situace. „Chceme jim to tady zpříjemnit, co nejvíc se dá. Schválili jsme legislativu, aby se mohli cítit na Slovensku jako doma, aby měli nejen zabezpečený pobyt, ale také, pokud by měli zájem, tak aby mohli jít do práce, jejich děti do školy a aby měli zdravotní péči,“ oznámil.

Pomoci chceme, je ale důležité jít krok za krokem V tomto momentu je podle něj nejdůležitější, aby Slovensko na jedné straně poskytlo humanitární pomoc a zázemí uprchlíkům před válkou z Ukrajiny. „Druhá věc je pomoc ve formě vojenské techniky na jejich vlastní obranu. Oni se brání před agresí ruských vojsk a zatím to zvládají velmi dobře, s velkou ctí, odvahou a nasazením. Vidíme mladé, ale i starší muže, kteří se vrací na Ukrajinu, aby narukovali, odolávali a postavili se tomu tlaku a agresi.“ „Na toto se teď soustředíme, to je i pomoc, o kterou momentálně Ukrajina žádá, a uvidíme, jaký bude další vývoj. Chceme je dál podporovat a být jim oporou, ale je důležité jít krok za krokem,“ je přesvědčen slovenský premiér. Podle něj je také třeba si uvědomit hrozbu, která je spojená s bezletovou zónou. „Nikdo z nás si nepřeje válku, jsme společenství míru a k tomu směřujeme. Je velmi důležité vážit slova a podle toho i přizpůsobit pomoc. Myslím si, že v tomto děláme správné kroky. Ale určitě nám jde o to, aby tahle agrese skončila. Věřím tomu, že všechny kroky, které podnikáme, povedou k deeskalaci konfliktu a zastaví ruskou agresi na území Ukrajiny. A tohle ze srdce Ukrajincům přeji.“ Heger ocenil přítomnost spojeneckých vojsk na Slovensku „Jsme velice rádi, že nejen Česko, ale i Polsko, Slovinsko, Německo a Nizozemsko budou součástí přítomnosti spojeneckých vojsk. Slovensko to velmi potřebuje. Debata o konkrétním sestavení těch vojsk, to je otázka týdnů, než to schválíme na vládě a následně v parlamentu a potom otázka dalších týdnů, aby se to stalo, aby přišli tito vojáci na území Slovenské republiky.“ „Je to pro nás velká posila, i co se týče techniky, protože je řeč o technice v hodnotě miliardy eur, a pomůže nám v ochraně našeho vzdušného prostoru a protivzdušné obrany. Velmi tu pomoc vítáme a ukazuje to na velkou solidaritu a soudržnost, kterou EU spolu se spojeneckými vojsky Aliance má.“