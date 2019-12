Ahoj Evropo! Před třiceti lety Bratislavané poprvé vyrazili do Rakouska

Pohled na hrad Devín z rakouské strany Dunaje byl Slovákům přes čtyřicet let zapovězen. „Ostnatý drát, kulomety, vojáci, psi. Probíhalo to nadoraz Starého Města a my Petržalčani jsme to měli dennodenně před očima,“ vzpomíná na ostře střeženou hranici dvou světů organizátor pochodu a spoluzakladatel VPN Ladislav Snopko.

I proto se odstranění železné opony stalo jedním z hlavních požadavků hnutí Veřejnost proti násilí. S úřady vyjednalo otevření hranice a uspořádalo manifestační pochod.

Jeho účastníci směřovali z Bratislavy do Hainburgu. „Účastníci Pochodu přátelství ke Dni lidských práv se právě pohnuli směrem ke státní rakouské hranici na hraniční přechod Petržalka-Berg,“ hlásil tehdy z místa reportér Československé televize.