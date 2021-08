Pandemie ve světě: Slovensko prodloužilo výjimku pro neočkované pendlery, V Izraeli ubývá těžkých případů

Slovensko při vstupu do země nadále nebude vyžadovat karanténu od lidí, kteří přes hranice dojíždějí za prací a kteří nejsou plně očkováni proti nemoci covid-19. V Izraeli začalo ubývat případů hospitalizací lidí s těžkým průběhem. Odborníci to vysvětlují vakcinací třetí dávkou, kterou dostalo v devítimilionové zemi zatím něco přes 1,8 milionu lidí. Na Sicílii se budou od pondělka zřejmě muset opět nosit roušky, a to i venku. Oficiálně by měla vláda opatření oznámit ve čtvrtek večer. V části francouzských zámořských území začne kvůli covidu-19 později školní rok.