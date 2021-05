Školy plánují náhrady za maturitní plesy. Na hradě nebo u přehrady

Maturitní třída Obchodní akademie Vlašim si chce venkovní alternativu plesu uspořádat ještě v průběhu května. Podle její třídní učitelky Blanky Havlíčkové jsou velmi flexibilně připraveni konání plesu upravit podle situace. Nejraději by ho měli v nějakém svatebním resortu.

„Účastnit se bude pouze vedení školy, žáci a jejich rodiče, abychom splnili žádoucí epidemiologický limit,“ vysvětlila učitelka Blanka Havlíčková. Situaci budou konzultovat s regionální hygienickou stanicí. Pokud nebude možné akci uskutečnit, posunou ji o týden.

Zcela unikátní ples si plánují maturanti z gymnázia v Havlíčkově Brodě, a to na hradě v Lipnici nad Sázavou. Uskutečnit by ho chtěli ke konci června podle toho, jak to umožní vládní opatření. „V hlavě jsme měli představu svatby, protože ty se teď konat mohou,“ řekl maturant Vojtěch Křepinský. Program zatím maturanti nechávají jako překvapení, součástí by ale rozhodně měla být nějaká forma hudebního doprovodu. O podobě opatření ještě uvažují – jistotou však bude platný antigenní test.

Letní parket

Za podobných protikoronavirových opatření si chtějí náhradu za ples uspořádat na konci června i žáci konzervatoře v Českých Budějovicích na letním parketě v Holkově. Jde o venkovní prostor pro zhruba dva tisíce osob s pódiem. Areál v případě nepříznivého počasí poskytuje i přístřešky.

Podle maturantky Nikoly Vlkové se podoba plesu bude měnit podle aktuálního vývoje pandemie v Česku. V nejlepším případě by se akce zúčastnilo okolo 500 hostů, organizátoři ale počítají i se skromnější variantou. Kvůli vzdálenosti Holkova od Budějovic jsou i připraveni hosty na místo přepravit, a to třeba svozovými autobusy.

V rámci bezpečnosti a opatření by pro vstup byl podmínkou negativní antigenní test. „Pokud budeme moci ples uskutečnit, určitě bychom tam chtěli někoho, kdo bude při vstupu tyto testy dělat,“ dodala Vlková.

Areál u přehrady

O variantě oslavy pod širým nebem přemýšlí část maturantů Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou. Ti by si chtěli pronajmout venkovní areál u nedaleké přehrady. Podle ředitele gymnázia Tomáše Hofrichtera bude součástí akce i hudební doprovod. Oslava však bude méně formální než klasický maturitní ples.

O možnosti oslavit konec studia akcí venku se baví i studenti z oktávy Arcibiskupského gymnázia v Praze, kteří si chtějí pronajmout vnitřní prostory kavárny Pavilon v parku Grébovka. Rozloučení s osmiletým studiem by rádi uspořádali v průběhu června, popřípadě července.

„Vše záleží na tom, kolik tam bude moci být osob a jaký bude režim pro podávání nápojů nebo jídla,“ sdělil ředitel školy Ondřej Mrzílek. Pro zajištění bezpečnosti by podle Mrzílka museli být všichni příchozí testovaní.

Nejistota v opatřeních

Podle mluvčí krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dany Šalamunové se na základě znění vládních opatření takové hromadné akce momentálně ještě oficiálně konat nemohou. „Museli by k tomu požádat o výjimku u ministerstva zdravotnictví a předložit potřebné údaje. Například vydat všechna opatření, která budou akci doprovázet,“ vysvětlila Šalamunová.

Pořádání hromadných akcí je zatím v rámci vládních balíčků pro návrat do normálního života nejisté. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Jany Schillerové se bude možnost konání maturitních plesů v létě odvíjet od aktuální epidemiologické situace. „Plán pro obnovování pro hromadné akce představíme již brzy, o podmínkách zatím jednáme,“ dodala.

Právě kvůli této nejistotě se rozhodla větší část škol plesy bez náhrady zrušit. „Nejprve jsme posouvali termín konání maturitních plesů a pak je bez náhrady zrušili,“ řekl Milan Deredimos, ředitel Gymnázia Stříbro. Zástupci dalších škol, které ČT oslovila, žádnou formu plesu už také neplánují. „Smutný závěr studia na gymnáziu,“ uzavírá ředitel Gymnázia Cheb Miroslav Stulák.