Epidemie neslábne a panuje obava z indické mutace. Francie přesto chystá rozsáhlý plán rozvolňování

Macron v říjnu loňského roku prohlásil, že se k rozvolňování uchýlí ve chvíli, kdy bude Francie registrovat do 5000 nově infikovaných denně. Nyní se tam však nákaza prokáže v průměru u 30 tisíc lidí za 24 hodin. Změnu postoje oproti podzimu podle Macrona umožnily vakcíny proti covidu-19, díky nimž se podle něj objevila jasná cesta z krize. Svou účinnost při boji s nákazou podle něj ukázal rovněž velmi přísný noční zákaz vycházení.

„Pro mě je překvapením, že prezident přistoupil k tomuto plánu uvolňování. On to samozřejmě podmiňuje tím, že se situace nezhorší,“ uvedl zpravodaj.

V třetí etapě – od 9. června – chce vláda zpřístupnit vnitřní prostory restaurací a sportovišť a posunout začátek nočního zákazu vycházení až na 23:00. Od 9. června také budou moci přijet do Francie zahraniční turisté za předpokladu, že se prokážou negativním testem nebo potvrzením o vakcinaci proti covidu-19. Omezení nočního života pak zcela zmizí v poslední fázi – od 30. června.

Od 3. května podle něj skončí omezení cest mezi jednotlivými francouzskými regiony. Od 19. května budou moci Francouzi znovu začít chodit v omezených počtech do muzeí, kin a divadel. Otevřou se rovněž obchody a noční zákaz vycházení se posune na 21:00.

Zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd podotkl, že slova o zlepšování pandemického stavu v zemi můžou být předmětem polemiky. „Je to takový francouzský paradox, situace se nezlepšuje, přesto prezident Macron představil rozsáhlý plán na uvolňování. Plán má nicméně čtyři etapy a ta první začne v pondělí.“

Úřady se podle prezidenta zatím nechystají otevřít očkování pro všechny dospělé Francouze, od 1. května se však budou moci o dávky přednostně hlásit obézní lidé starší 18 let, kterým podle vědců hrozí větší riziko vážných komplikací covidu-19.

Indická mutace

Ve Francii také vzbuzuje velké obavy indická mutace viru. Do této chvíle byl zjištěn jeden případ na jihu Francie, druhý případ je ve fázi testování. Problém je v tom, že řada cestujících z Indie se odmítá testovat na letištích. Úřady tak nevědí, co si s nimi počít. Cestující se pravděpodobně obávají, že když budou testování pozitivně, tak budou posláni zpátky do Indie.

Odborníci upozorňují na to, že případů mutace už může být v zemi mnohem více a jen se o nich neví. Šmíd připomněl, že když se v zemi zjistil výskyt britské varianty, zpočátku to bylo asi jen deset případů a nyní již tato varianta zcela převládá. Za 70 až 80 % nových případů může právě britská mutace.