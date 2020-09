Britská AstraZeneca obnovuje klinické testy „oxfordské“ vakcíny proti covidu-19

To, že jsou klinické testy nových léků z různých důvodů přerušovány, je běžná věc, připomíná AP. V případě vakcíny vyvíjené společností AstraZeneca a Oxfordskou univerzitou se tak stalo na několik dnů už v červenci, kdy se u jednoho z účastníků objevily závažné neurologické problémy. Ukázalo se, že šlo o do té doby neodhalený případ roztroušené sklerózy, který s vakcínou nijak nesouvisel.

Ředitel AstraZeneca: Vakcínu bychom mohli mít koncem roku

Ředitel společnosti AstraZeneca ve čtvrtek řekl, že navzdory pozastavení finální fáze klinických testů je možné, že vakcína firmy bude k dispozici ještě do konce tohoto roku. „Mohli bychom stále ještě mít vakcínu do konce roku nebo začátku roku příštího,“ uvedl generální ředitel Pascal Soriot.

Soriot dále zdůraznil, že přerušení klinických testů není při vývoji vakcín nijak výjimečné, teď se mu ale dostalo mimořádné pozornosti kvůli zájmu, jenž má svět na vývoji vakcíny proti covidu-19. Agentura AFP připomněla, že Světová zdravotnická organizace (WHO) označila vakcínu vyvíjenou firmou AstraZeneca za nejnadějnější.

Také zástupci WHO ve čtvrtek řekli, že pozastavení klinických zkoušek vakcíny není žádným fatálním problémem, ale spíše očekávatelným zádrhelem na dlouhé cestě vývoje nové očkovací látky. „Je to pro nás upozornění, že v klinickém vývoji jsou lepší a horší chvilky a na to musíme být připravení… Nesmíme se nechat odradit, protože tohle se stává,“ uvedla hlavní vědecká pracovnice WHO Soumya Swaminathanová.