Prohlášení o investicích nestačí, nemůžeme udržovat pracovní místa v klinické smrti, kritizuje Pilný

Zástupci Svazu průmyslu a dopravy ve středu vyzvali vládu, aby podpořila firemní a veřejné investice, stimulovala inovace a urychlila digitální transformaci firem a státu. Takzvané desatero opatření pro obnovu a posílení dlouhodobého růstu české ekonomiky také předali premiérovi Andrejovi Babišovi (ANO), uvedl po jednání prezident svazu Jaroslav Hanák.

Ten zdůraznil, že klíčem k úspěchu budou investice. „Vyzývám firmy, aby se nebály investovat. Kdo nebude investovat, prohraje,“ zdůraznil Hanák.

Šetřit nestačí, říká Špicar

Viceprezident svazu Špicar upozornil, že některé firmy se bojí investovat. „Máme pocit z několika průzkumů, které jsme v posledních týdnech provedli, že spíše osekávají náklady, šetří, využívají moratoria na splácení půjček, bojí se brát si úvěry a doufají, že takhle několik měsíců vydrží,“ informoval.

„Nicméně se také ukazuje, že tím největším problémem, který v tuhle chvíli trápí přes osmdesát procent velkých průmyslových podniků, je nedostatek zakázek. To naznačuje, že šetřící strategie nebude asi tou nejlepší strategií do příštích několika měsíců. To znamená, že firmy budou muset tohle svoje chování podle mého názoru v brzké době přehodnotit,“ doplnil.