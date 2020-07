Měsíce bez osobního kontaktu. Nesezdané páry, které rozdělily hranice za koronaviru, by se mohly brzy shledat

Tento týden tuzemská vláda povolila příjezd cizincům jen ze šesti států mimo Evropu. Za svými blízkými mohou – i když také omezeně – jen manželé a blízcí příbuzní.

Alžběta Winklerová žila dvanáct let v Londýně. Loni na podzim se vrátila natrvalo do Prahy. V červnu se za ní měl přistěhovat přítel Ray. Plány jim změnila koronavirová krize. „Ta mě zachytila s přítelem, když jsme byli v Londýně. Dostali jsme informaci, že se musíme vrátit – jak partner do Ameriky, tak já do Česka,“ vysvětlila Winklerová.

Od března se naživo neviděli

Ona se tedy vrátila do Prahy, on do New Yorku. To bylo 15. března. „Většinou si voláme, když já mám jedenáct hodin večer. Probíhá to tak, že se spolu díváme na film, nebo spolu večeříme. Když nemáte osobní kontakt, tak musíte hodně improvizovat,“ popsala.

Když se postupně začaly uvolňovat podmínky pro cestování a kontakt rodin, které žijí v různých zemích, zajímalo je, kdy se budou moci vidět. Sama Winklerová prý psala ministrům zahraničí a zdravotnictví Tomáši Petříčkovi (ČSSD) i Adamu Vojtěchovi (za ANO), na Facebooku a na Twitteru zástupcům politických stran, vše však zůstalo bez odpovědi.

Ona a další lidé s podobným problémem založili webovou stránku, kde popisují své příběhy. Párů, kterých se tento problém týká a které se neviděly několik měsíců, jsou podle nich stovky. Inspiraci hledají u jiných evropských zemí, kde se už mohou partneři navštěvovat. Ochotni jsou splnit všechna nařízení. „Negativní test na covid, karanténa, zdravotní prohlídka – my s tím vším souhlasíme,“ potvrdila Winklerová.

Ministr slíbil situaci vyřešit

Po měsících odloučení by se teď i pro ně mohla situace zlepšit. Jejich dotazy a apely vyslyšel ministr zahraničí a slibuje pomoc.

„Věřím, že tento týden bychom mohli tuto situaci vyřešit, v tuto chvíli ještě řešíme detaily, především s ministerstvem vnitra,“ uvedl Petříček.

„Obecně platí, že chceme maximálně pomoci párům, které spolu jinak žijí v trvalém vztahu. Při stanovení pravidel budeme vycházet z modelu, který funguje v sousedním Rakousku,“ nastínil České televizi tiskový mluvčí ministerstva vnitra Adam Rözler.

Alžběta Winklerová s přítelem doufají, že budou moci být brzo spolu v Česku. Zatím mají tyto páry možnost potkat se v jiné zemi – například v Turecku, kde je ale situace s koronavirem mnohem závažnější než v tuzemsku.