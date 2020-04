Na Slovensku otevírají malé obchody či tržiště. Restaurace smějí vydávat jídlo přes okénko

Od středy smějí znovu otevřít všechny obchody s prodejní plochou do 300 metrů čtverečních kromě obchodních center, stejně jako poskytovatelé služeb, dále prodejny automobilů a autobazary, poskytovatelé dlouhodobého ubytování, venkovní tržiště a s omezeními také vnější sportoviště.

Vyhrazený čas nákupu pro seniory byl zkrácen o hodinu na dvě hodiny dopoledne (mezi devátou a jedenáctou) a už neplatí o sobotách, ale jen ve všední dny. Mimo vyhrazenou dobu lidé starší 65 let nakupovat nesmějí, tento zákaz se nevztahuje například na lékárny a čerpací stanice.

Restaurace, stánky s občerstvením či cukrárny mohou mít otevřeno jen od 6:00 do 20:00, zakázána je konzumace jídel a nápojů na terasách těchto podniků. Prodejní stánky na venkovních tržištích musejí být od sebe vzdáleny alespoň dva metry a zákazníci se mohou po tržišti pohybovat jen v jednom směru. O nedělích budou obchody až na výjimky nadále uzavřeny.

Vstup zákazníků do prodejen je povolen jen s překrytými ústy a také provozovatelé musejí dodržovat hygienická opatření.

Konkrétní termíny dalších fází určené nejsou

Plán uvolňování karanténních opatření je rozdělen do čtyř fází. Jako poslední by měly být otevřeny například školy, koupaliště, kina, divadla či obchodní centra. „Na rozdíl od České republiky ale u té druhé, třetí a čtvrté fáze neznáme přesné datum, bude se to vyhodnocovat ve dvoutýdenních intervalech,“ upřesnil zpravodaj ČT.

Postupné otevírání jednotlivých provozů tak bude záviset na vývoji počtu infikovaných koronavirem, který zůstává na Slovensku ve srovnání s některými jinými zeměmi nízký. V úterý přibylo v zemi 45 nakažených, tedy nejvíce od víkendu. Celkově má Slovensko 1244 potvrzených případů nákazy a 14 obětí.

Slovensko již zmírnilo povinné nošení roušek či šátků na veřejnosti pro některé situace nebo pro některé skupiny lidí.

„Nově není třeba mít roušku při cestování autem, pokud člověk cestuje sám nebo se členy své domácnosti, nemusejí ji mít děti do dvou let a lidé s poruchami autistického spektra. Také není třeba nosit roušku při pohybu a pobytu ve volné přírodě, pokud člověk dodrží minimálně dvacetimetrový odstup od cizích lidí,“ dodal Obrovský