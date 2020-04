Zotavila se z koronaviru, ale testem neprošla. Země se nepřipravila, říká Češka žijící ve Španělsku

„Proces funguje tak, že zavoláte na call centrum a sdělíte, jaké máte příznaky. Oni vám následně řeknou, jestli to vypadá na koronavirus, a snaží se vám popsat průběh nemoci. Dostanete také instrukce pro případ zhoršení zdravotního stavu,“ pokračovala Fuxová, kterou na základě původního telefonátu kontaktoval osobní lékař.

Zmíněná dvojice faktorů – podcenění pandemie lidmi a kabinetem – hraje podle ní stěžejní roli v počtu nakažených i mrtvých, jenž roste po stovkách den co den. Za posledních 24 hodin je registrováno 864 obětí z řad infikovaných.

„Po několika dnech bylo nepříjemné i to, když šla horečka dolů. Měla jsem totiž těžký, docela silný kašel a bolelo mě z něj na prsou a na zádech,“ doplnila.

Panice však nepropadala ani v těžkých chvílích bez přímého lékařského dohledu. „Systém je nastaven tak, že i když máte mírné příznaky, tak vám doktor volá každý den a chce podrobně vědět, jak vše probíhá. Jde spíš o to zvládnout psychiku, protože nevíte, co se může stát zítra. Jestli se to třeba nezhorší,“ zakončila Fuxová.

Ve Španělsku počet lidí nakažených nemocí Covid-19 překročil hranici 100 tisíc a obětí z řad infikovaných registruje země ležící na Pyrenejském poloostrově už 9053.