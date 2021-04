Než se vydala do kosmu první lidská bytost, musely zemřít desítky zvířat

Na podzim roku 1862 se tak lidé poprvé dostali výše, než kam by teoreticky mohli vystoupat nohama, překonali výšku Mount Everestu. Podařilo se to dvojici anglických meteorologů Henry Coxwellovi a Jamesi Glaisherovi, kteří vyletěli v balonu do asi jedenácti kilometrů – poznali přitom ale také jako první nástrahy, jaké na člověka výš nad úrovní moře čekají: kvůli nízkému tlaku a teplotě, která nečekaně klesla na 11 stupňů pod nulou, Glaisher ztratil vědomí a Coxwellovi se jen tak tak povedl návrat dolů.

Velmi důležitým v tomto byl americký projekt Manhigh v polovině padesátých let dvacátého století. Jeho cílem bylo prověřit, jaký vliv má kosmické záření na budoucí cestovatele do vesmíru. Piloti v jeho rámci a pak v dalším programu Strato-Lab cestovali do výšky kolem 30 až 35 kilometrů, byli přitom uzavření v izolovaných gondolách.

První letadla to měla v konkurenci balonů těžké, až do dvacátých let dvacátého století se jim nedařilo překonat hranici deseti tisíc metrů – balony v té době běžně létaly až dvakrát výše. Změnu v tom přinesly až raketové, tryskové a další modernější typy motorů, které v 50. letech umožnily i letounům, aby se jejich piloti podívali do stratosféry.

Jejich největší úspěchy ale měly přijít teprve po Gagarinovi – roku 1963 se podařilo v americkém letounu X-1 překonat výškovou hranici 100 tisíc metrů.