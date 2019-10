Stadion na Letné přejde do majetku města. Zajistit má budoucnost fotbalu ve Zlíně

Hodnota nemovitosti je podle znaleckých posudků 74 milionů korun. Město musí po dobu 20 let dodržet smluvní podmínky. Nesmí například podle primátora Jiřího Korce (ANO) stadion prodat na výstavbu obchodního centra nebo bytů, pokud nezajistí plnohodnotnou náhradu, aby bylo možné hrát fotbal jinde.

„Je to garance vůči sportovním klubům, kterou vyžadovaly, že se tady do budoucna bude hrát fotbal,“ řekl primátor Korec. Pokuta za porušení podmínek by pak odpovídala hodnotě nemovitosti. Každý rok se ale případná smluvní pokuta bude snižovat o pět procent. „Zároveň bude snižována o investice a opravy na stadionu,“ uvedl Korec.

Zlín nyní do stadionu investuje asi šest milionů korun a předpokládá i další náklady za dvanáct až čtrnáct milionů korun. Město se však podle Korce nezavázalo investovat do stadionu vysoké částky, pouze ho udržovat. „Aby se tam dal hrát fotbal, ideálně prvoligový fotbal,“ uvedl primátor, podle kterého se v tomto volebním období kompletní rekonstrukce stadionu neočekává. Opravit by se měl nejprve zimní stadion.

Opozici se nelíbí nejasná výše investic a délka smlouvy

Zástupci opozice se proti podobě smlouvy vymezovali, kritizovali například dobu jejího trvání, dvacet let. Podle zastupitele Jaroslava Juráše (Zlín 21) obsahuje návrh smlouvy významná rizika při budoucí správě. Město se podle něj například zavazuje dělat investice, opravy a úpravy. V praxi to tedy znamená, že pokud se na stadionu hraje první fotbalová liga, zavazuje se město udržovat stadion ve stavu způsobilém pro první ligu.