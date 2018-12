Univerzita Tomáše Bati má po 11 letech nového rektora. Zeman jím jmenoval Vladimíra Sedlaříka

Jmenovací dekret od prezidenta Miloše Zemana převzal v pátek nový rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) Vladimír Sedlařík. Osmatřicetiletý chemik do čela školy nastoupí 15. prosince a nahradí tak Petra Sáhu. Do funkce bude slavnostně uveden zřejmě až v novém roce. V čele školy by měl stát do prosince 2022.