Most přes most. Holešovský zámek zpřístupní návštěvníkům unikátní památku ze 17. století

Na zámku v Holešově finišuje přestavba přístupového mostu, který byl v havarijním stavu. Nová široká rampa přes někdejší vodní příkop zakrývá unikátní raně barokní most, který stavbaři odhalili před dvěma lety. Díky nové konstrukci bude cenná památka přístupná veřejnosti. Náklady na úpravu přístupu do zámku činí sedm milionů korun, práce potrvají do konce listopadu.