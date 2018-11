Odborníci přemístí odchytovou klec na medvěda. Do terénu vyrazí i veterinář s uspávací puškou

Medvěd od začátku týdne nezpůsobil žádné velké škody a nezabil žádné chované zvíře. Podle posledních poznatků se pohybuje asi 15 kilometrů od Oznic směrem k hranicím se Slovenskem. V obci se také sešel odchytový tým, který s sebou přivezl i klec, do které chtějí medvěda nalákat na med.

Kam přesně ji umístí, prozradit nechtějí. Souběžně s lákáním medvěda do klece by šelmu měl pronásledovat i veterinář s uspávací puškou. V neděli by měl do regionu přijet ze Dvora Králové a na Valašsku by mohl strávit týden.