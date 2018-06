Rok od prvního případu afrického moru prasat. Myslivci kvůli nákaze odlovili přes 20 tisíc divočáků

V Evropě poprvé postihla Portugalsko a Španělsko. Zbavit se afrického moru prasat trvalo těmto zemím více než třicet let. Po oznámení nálezu na území Česka se tak spustila série opatření, která měla zabránit hlavně rozšíření nemoci do domácích chovů. „Je vidět, že naše veterinární správa pracuje efektivně, protože se jí zdroj nákazy podařilo rychle odhalit. Zatím tedy máme důvod k ostražitosti, nikoliv ale k přehnaným obavám,“ řekl k prvnímu objevenému případu tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka.

Okolo prvního uhynulého divočáka stanovili veterináři zamořenou oblast. Myslivci se vydali do terénu a začali hledat další divoká prasata, která nemoci podlehla. Zároveň začal platit zákaz lovu a krmení černé zvěře. Zákaz odlovu naopak vystřídal organizovaný odstřel divočáků, veterináři se tak snažili zabránit šíření moru. Zapojily se do něj i policejní jednotky s odstřelovači, ti v noci lovili prasata z posedů s pomocí nočního vidění a termovize. Do oblasti s odlovem byl vyhlášen zákaz vstupu.

Chovatelé museli svá domácí prasata ustájit a zabránit jakémukoliv kontaktu s prasaty divokými. Vchody do budov museli dezinfikovat, jakékoliv příznaky nemoci okamžitě hlásit. Tomu, kdo by pravidla porušil, hrozila pokuta 50 tisíc korun.