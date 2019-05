Langer se nebude ucházet o post v krajském vedení ODS. Šéf strany Fiala to ocenil

Ivan Langer v pondělí novinářům řekl, že své rozhodnutí nekandidovat do krajského vedení ODS oznámil po diskusi s předsedou ODS Petrem Fialou, který na místní sněm do Olomouce přijel. „Jsem rád, že Petr Fiala přijel, protože jsou věci, které si máme říkat z očí do očí. A také jsme si je řekli,“ uvedl.

Bývalý místopředseda ODS, který z vysoké politiky odešel po neúspěchu ve sněmovních volbách v roce 2010, měl straně ve vedení krajské organizace pomoci například s organizací předvolebních kampaní.

Podle Langera při diskusi s Fialou panovala shoda v tom, že existuje reálný a virtuální svět, které ale v politice nelze od sebe oddělit. „A že pro to, aby člověk mohl dělat to, co dělá, tedy pomáhat ODS například v předvolebních kampaních anebo se věnovat projektu vzdělávání členské základny, tak stranickou funkci nepotřebuje. Na základě toho jsem se rozhodl do regionální rady ODS Olomouckého kraje nekandidovat,“ uvedl Langer.

Za ukázku virtuálního světa Langer označil to, že je spojován s kauzou Vidkun. V roce 2015 při policejní akci Vidkun kriminalisté Langera zadrželi a vyslýchali spolu s dalšími lidmi, které prověřují pro údajnou korupci a zneužití pravomocí. Mezi čtyřmi lidmi, kteří byli v kauze Vidkun obviněni, ale Langer není. Policisté při akci zabavili při domovní prohlídce v bytě bývalého ministra vnitra dokumenty a počítač. Langerovy dokumenty ale podle advokátní komory souvisely s výkonem jeho advokátní praxe, komora je odmítla kriminalistům vydat.

Fiala: Langerovi na ODS záleží

Předseda Fiala Langerovo rozhodnutí ocenil. „Já to považuji za dobrý výsledek. Myslím, že to ukazuje vztah Ivana Langera k ODS, jejímž je po celou dobu členem. Že mu záleží na tom, aby ODS dosahovala co nejlepších výsledků. Velmi ten krok oceňuji,“ řekl novinářům Fiala, podle kterého manažerské zkušenosti Langera bude moci ODS nadále co nejlépe zužitkovat.

Langer byl v letech 1998 až 2002 a 2004 až 2010 místopředsedou strany, od června 1996 do voleb v roce 2010 poslancem. Od září 2006 do května 2009 byl Langer v obou vládách Mirka Topolánka ministrem vnitra. Po neúspěchu ve volbách skončil ve vedení ODS a z vysoké politiky se stáhl. V listopadu 2012 se ještě neúspěšně pokoušel o zvolení do výkonné rady ODS.

Langer chce nadále zůstat členem ODS a pomáhat jí. „Já jsem s ODS prožil dobré i špatné časy, ještě lepší a ještě horší časy. Dvakrát jsem dostal nabídku, abych ODS opustil. Nikdy jsem to neudělal. Také na těch posledních jednáních i dnes jsem říkal, že s ODS buď umřu, anebo mě vyloučí. Zatím to na vyloučení nevypadá, takže už mě čeká asi jenom smrt s ODS,“ dodal Langer.