Ostravský Dům umění dostal novou střechu. Vydržet by měla dalších sto let

Ostravský Dům umění je starý 94 let, střecha na něm vydržela s drobnými opravami celou tu dobu. Její rekonstrukce začala loni. „Byl tu takový velký poklop, pod kterým se de facto objevil další sál. Z něj se odstrojovaly všechny části,“ popsal ředitel galerie Jiří Jůza.

Ošetřit se musely dřevěné i betonové konstrukce. „Musely se zasanovat, otryskat, znovu natřít, prostě ve sledovaných tloušťkách těch barev, aby to vydrželo opravdu dlouho,“ vyjmenoval Jůza.

Na čtyřech střechách se vyměnil i plášť. „Byly to původně pozinkované plechy. Dnes je tady titan a zinek, což je nejkvalitnější materiál, který je dnes na trhu. Tudíž by to mělo vydržet dalších sto let,“ uvedl náměstek hejtmana Lukáš Curylo (KDU-ČSL). Kromě oprav střech se pustili dělníci i do prosklení světlíků.