Hladina Vsetínské Bečvy je na druhém stupni povodňové aktivity, výstraha platí do odpoledne

Hladina řeky Vsetínské Bečvy je od půl páté ráno na druhém stupni povodňové aktivity, vyplývá to z údajů stanice ve Velkých Karlovicích. Meteorologové varovali, že ještě ráno by mohla dosáhnout třetího stupně, místo toho ale začala hladina po sedmé hodině ráno postupně klesat.

Pokud by hladina řeky dál stoupala, mohla by voda zaplavit níže položené obydlené oblasti a silnice, v podmáčené půdě by mohly padat stromy. Také některé mosty a silnice by mohly být uzavřeny. Lidé by proto měli parkovat auta na výše položených místech a vyvarovat se pohybu v korytě řeky.

K vylití řeky ale zatím nedochází, řekl o půl osmé ráno mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. „Voda se z koryta řeky nevylévá. Situaci sledujeme v terénu, máme v pohotovosti techniku, kdyby bylo potřeba zasáhnout.“ Hladina řeky je podle mluvčího v normě.

Také řeka Bystřička dosáhla po 4. hodině ráno stupně povodňové aktivity, a to prvního. Ani tam podle Chmelaře nedochází k ohrožení; hladina vody je výš než obvykle při přítoku do vodní nádrže Bystřička, která může nadbytek vody pojmout. Také hladina Bystřičky se začala ráno snižovat.

„V okolí Bečvy a Bystřičky pršelo výrazně i v sobotu, půda tam je nasycená,“ vysvětlila meteoroložka ČT Jarina Sochorová, proč hrozí nebezpečí zejména v této oblasti.

Výstraha ČHMÚ platí pro Moravskoslezský, Olomoucký a část Zlínského kraje. Řeky tam mohou místy překročit první povodňový stupeň, tedy bdělost. Tato výstraha platí do 14. hodiny.