Lesy na Vysočině ohrožuje další škůdce. Šíří se tam bekyně velkohlavá, napadá hlavně duby

V údolí Jihlavy, kde jsou převážně listnaté porosty s velkým zastoupením dubů, se loni bekyně velkohlavá objevila docela masivně. „Takže je docela pravděpodobné, že tam bude i v letošním roce, a je možné, že se může rozšířit i někam dál,“ řekl Tomáš Sedláček, vedoucí odboru životního prostředí v Náměšti nad Oslavou. Dodal, že za normálních podmínek by stromy napadení bekyní přežily, jejich odolnost ale snižuje nedostatek vláhy.

Starší smrkové lesy v okolí Náměště už podle Sedláčka z velké části zdecimoval kůrovec a je tam hodně holin. „Zbývají víceméně mladší porosty, řekněme do těch 30 let věku, tam ještě uvidíme, jak se to vyvine,“ řekl.