Černá, modrá, žlutá. Až desetkrát lépe třídí lidé v obcích s barevnými kontejnery u každého domu

Posádka technických služeb Malá Haná v pátek v Chrudichromech na Blanensku zastavovala pro tříděný odpad téměř u každého domu. Plnou modrou a žlutou popelnici vysypala i u Tajovských. „Můžete vidět, že to je plné, třídíme furt,“ popsal Josef Tajovský. Objem černé popelnice se jim podařil snížit na polovinu. „Jsou tam spíš nějaké věci, co nemůžete hodit do bioodpadu,“ dodal.

Potvrzují to i statistiky ze sousedních Sudic. Od loňského července, kdy tam lidé barevné nádoby dostali, vyprodukují jen polovinu komunálního odpadu. Naopak plastu vytřídí šestkrát víc, papíru dokonce desetkrát.