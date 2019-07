Brno chce nalákat víc turistů. Zjišťuje, kdo do města jezdí

Vedení Brna si dalo za cíl přilákat do města o čtvrtinu víc turistů. V těchto dnech proto do ulic vyslalo průzkumníky, kteří zjišťují, odkud do moravské metropole návštěvníci jezdí, s jakým cílem a kdo vlastně jsou. Radnice má k dispozici data z uplynulých dvou let a na jejich základě tvoří marketingové kampaně pro zahraniční trh.