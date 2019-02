Zkrachovaly britské aerolinky Flybmi. Létaly i z Brna do Mnichova

Aerolinky Flybmi létaly se 17 stroji do 25 evropských měst a zaměstnávají 376 lidí v Británii, Německu, Švédsku a Belgii. Mezi Brnem a Mnichovem provozovaly 11 letů týdně. Loni uskutečnily na 29 000 letů a přepravily 522 000 cestujících.

Náměstkyně jihomoravského hejtmana Taťána Malá (ANO) řekla, že je to pro kraj překvapení. „Podle mých informací společnost žádné problémy neavizovala. Je ale pravdou, že za poslední rok zkrachovalo mnoho leteckých společností. Kraj udělá vše pro to, aby vysoutěžil nového poskytovatele leteckých služeb,“ uvedla Malá. Podle ní to ale může trvat třeba i půl roku.

Cestující, kteří měli koupené letenky s touto společností, mají podle jejího mluvčího kontaktovat cestovní kancelář, přes kterou si letenky koupili. Případně mají kvůli refundaci kontaktovat vydavatele bankovních karet, jejichž prostřednictvím si letenky koupili. Lidem, kteří si koupili letenky přímo přes Flybmi, budou vráceny peníze.