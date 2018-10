Do provozu zamíří auto plné senzorů a kamer. Brněnští vědci sledují, jak se chová řidič

„Samozřejmě budeme vědět čas, co jak dlouho trvalo a kdy co řidič udělal. Na základě toho budeme hledat souvislosti, proč se zrovna tak zachoval,“ řekl Bělák. V autě se v následujících měsících vystřídá několik desítek figurantů. Sesbíraná data pak budou odborníci teprve vyhodnocovat. Výsledky by měly pomoct hlavně při analýze dopravních nehod.

Ze stejného důvodu pak odborníci dělají i takzvané crash testy, tedy testovací nehody aut. Zjištěné znalosti můžou soudní znalci využít ve svých posudcích. Jako tomu bylo třeba v případě lobbisty Romana Janouška, který svým autem srazil ženu.