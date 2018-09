Zelenou vlnou Břeclaví. Plynulý průjezd městem i po seřízení semaforů stále zpomalují kamiony

Na prvním semaforu svítí zelená, stejně tak zelená barva září i na druhém a třetím. Šesti břeclavskými křižovatkami by proto měli řidiči projet za co nejkratší čas. „Jela jsem tudy minulý týden i dnes. Zdá se mi, že jízda plynulejší byla,“ řekla Darina Zborovská.

I když by zelená vlna měla zajistit rychlý průjezd napříč hlavním tahem, podle některých řidičů tomu tak není vždy. „Jezdím dost často do Poštorné tady z Břeclavi. Tak na třetí křižovatce už jsem zase na červené. Mám za to, že by to chtělo seřídit lépe,“ svěřil se Miroslav Křivánek.

V Břeclavi skončila zkušební doba po zavedení tzv. zelené vlny, která měla zrychlit průjezd hlavním tahem. Řidiči si pochvalují o něco plynulejší provoz, ale zazněla i kritika k občasné nenávaznosti semaforů. Výměna světelné signalizace stála město přibližně 12 milionů korun. pic.twitter.com/OeUyxoZTTV — Aneta Beránková (@Berankova_CT) September 19, 2018

Zelená na semaforech obchvat nenahradí