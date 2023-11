Oprava Kulturního centra Lidové sady v Liberci se prodraží asi o 75 milionů

„Jsme v památkově chráněném objektu, byly tam velké nároky památkářů, co se týče přístavby do zahrady, nejen ta přístavba, ale celé vnitřní uspořádání s sebou nese také velké nároky požárníků, je tam velké navýšení u bezpečnostních dveří,“ řekla náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (SLK).

Už v prosinci chce podle Vinklátové kraj vyhlásit veřejnou soutěž na dodavatele, stavba musí být hotová v září 2025. Poslední akcí před rekonstrukcí by podle ní měl být rozlučkový koncert 18. ledna.

Projekt v úterý podpořila i opozice. „Určitě je dobře, že se Lidové sady dávají dohromady, že bude kulturní centrum moderním zařízením. Je ale pravda, že se tady zvedly náklady opravdu významně. Dokážeme pochopit i to, že se jedná o kulturní památku, že mají své požadavky památkáři i hasiči a další subjekty. Otázkou je, jestli kraj nemá jiné priority jako třeba sociální služby nebo zdravotnictví, do kterých by se takhle velké prostředky daly vkládat,“ řekla opoziční zastupitelka Jitka Volfová (ANO).