Ostravská MHD podraží. Podnik reaguje na ceny energií i růst mezd

„Cítili jsme poptávku od cestujících. V podstatě je to taková zpráva pro lidi, že nám nejsou lhostejní. DPO zároveň cítil drobný úbytek na jízdném. Jsou to tedy ti pasažéři, kteří cestovali jednu, dvě nebo tři zastávky,“ vysvětlil náměstek ostravského primátora Břetislav Riger (Ostravak).

„My máme výhodu, že tato jízdenka (desetiminutová) už byla v provozu. Díky dobré spolupráci s KODIS tu změnu technicky zvládneme. Tuto záležitost jsme diskutovali už nějaký čas předem,“ uvedl Morys.

Papírové jízdenky podnik před třemi lety zrušil, krátkodobé jízdenky mohou lidé platit přímo ve vozidle platební kartou nebo kreditní jízdenkou z jízdenkových automatů, elektronickou peněženkou na kartě ODISka, prostřednictvím mobilní aplikace MojeDPO nebo objednáním SMS jízdenky.

„Udělali jsme maximum pro to, abychom současný tarif nastavili tak, jak nám ekonomická zátěž posledních let dovoluje. Covid, ceny energií, inflace, navýšení mezd, to všechno se za poslední roky výrazně podepsalo na provozních nákladech MHD. Věříme, že za ceny jízdného dostávají cestující v Ostravě kvalitní službu na velmi vysoké úrovni,“ uvedl Riger.

Podrobné informace o novém jízdném najdou zájemci na internetových stránkách DPO.