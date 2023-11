Pro vojáky je důležité cítit podporu veřejnosti, řekl na připomínce dne veteránů Řehka

Bohoslužba v Praze, sázení vlčích máků v Brně, pietní akty na vojenských hřbitovech a u památníků – to vše jsou způsoby, jak si armáda i široká veřejnost připomíná Den válečných veteránů.

Oficiálně připomínka veteránů začala na pražském náměstí Míru ve dvě hodiny odpoledne, kdy ji společně zahájili ministryně obrany Jana Černochová (ODS), náčelník armádního generálního štábu Karel Řehka a představitelé Prahy 2.

Řehka zdůraznil, že vojáci vnímají den veteránů jako velmi významný den. „Vztahujeme to hodně k našim předkům legionářům za první světové války. (…) Ti zahájili dlouhé tradice, ty tradice umožnily i jejich nástupcům, druhoválečnému odboji, aby se vypořádali s problémy, častokrát zoufalstvím a beznadějí, vydrželi do konce a zasloužili se o to, abychom mohli žít ve svobodě,“ poznamenal.

Upozornil zároveň, že přibývá novodobých válečných veteránů. „Každý, kdo do armády vstupuje, s velkou pravděpodobností někdy válečným veteránem bude,“ dodal Řehka. Míní, že je pro vojáky důležité vidět podporu veřejnosti.

Černochová poznamenala, že armáda a celý resort obrany dělají vše pro to, aby modernizací, náborem a dalšími aktivitami posílily obranyschopnost země. Ministryně na akci poděkovala vojákům, ale také policistům a příslušníkům bezpečnostních sborů, kteří se účastní misí a kterým podle ní patří vzpomínka a poděkování.