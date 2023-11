Správa železnic zakázala jízdu ozubnicových lokomotiv na jediné vhodné trati. Kraj se zlobí, kazí mu to plány

Mluvčí Správy železnic Nela Friebová doplnila, že formálně státní organizace jen pozastavila pro lokomotivy řady 715 platnost výjimky, kterou ji k provozu na trati uděluje, i když „nesplňují stanovenou traťovou třídu zatížení a příčné účinky vozidel na této trati“. „Pro vozidla splňující stanovené parametry omezení provozu nepředpokládáme,“ ujistila.

Ke kroku se správa podle ní rozhodla, protože diagnostika v loňském i letošním roce ukázala zhoršení stavu železničního svršku v parametru rozchod koleje.

Zákaz by měl platit do celkové rekonstrukce trati, která je naplánována na rok 2025. Friebová ujistila, že by se termín již neměl měnit. Již je vydané stavební povolení, Správa železnic připravuje soutěž na zhotovitele a podala žádost o dotaci. Podle Libereckého kraje, který historické jízdy na kořenovské dráze objednává, by ale měla správa již předtím koleje opravit tak, aby bylo možné po nich s historickými lokomotivami dál jezdit.

„Dlouhodobě Správa železnic ví o problému na trati, rekonstrukce už byla naplánovaná zhruba tři roky zpátky a měla začít. Jsme nespokojeni s tím, že se čekalo až do stadia, kdy došlo k omezení provozu pro Správu železnic nejsnazším možným způsobem – to je zákazem Zubačky,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták (SLK). Správu železnic zároveň obvinil, že podobně přistupuje i k jiným tratím v regionu a „všechny opravy a rekonstrukce na tratích se v kraji řeší až pět minut po dvanácté.

Kraj má podle Svitáka v rozpočtu vyčleněno sedm milionů korun, které měly v příštím roce jít na nostalgické jízdy. Už letos v létě nechal kraj historické vlaky zařadit do jízdních řádů a pro příští rok počítal s dalším rozšířením.